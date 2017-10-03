Парсинг данных с базы Контур.Фокус

Уважаемые коллеги,

Стоит довольно простая задача обновления данных по реестру компаний.

Итак, есть 4000 компаний(строчек) в эксель файле с указанием ИНН (ИНН идёт отдельным столбцом как цифровое поле). Необходимо по каждой из этих компаний добавить данные о выручке за 2016 год из базы Контур.Фокус (см пример: https://focus.kontur.ru/forms?query=1055405102686поле выручка2016 год). Исполнитель использует свой доступ к базе Фокус.Контур или аналогичной для получения данных за 2016 год.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.