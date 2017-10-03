Парсинг данных с базы Контур.Фокус

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Завершен3 заявки632 просмотра

Уважаемые коллеги,

 

 

Стоит довольно простая задача обновления данных по реестру компаний.

 

Итак, есть 4000 компаний(строчек) в эксель файле с указанием ИНН (ИНН идёт отдельным столбцом как цифровое поле). Необходимо по каждой из этих компаний добавить данные о выручке за 2016 год из базы Контур.Фокус  (см пример: https://focus.kontur.ru/forms?query=1055405102686поле выручка2016 год). Исполнитель использует свой доступ к базе Фокус.Контур или аналогичной для получения данных за 2016 год.

 

 

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.

 

 

Парсинг данных
8 лет назад
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$15
1 день
Вторая отличная работа, очень рекомендую :-)
Заказчик отличный, рекомендую ++

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад

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