Уважаемые коллеги, Предлагаю Вам довольно простую задачу. Необходимо выгрузить с сайта https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?show_count=100 весь реестр программ и предоставить в формате таблицы Excel со следующими полями: 1) Номер 2) Названиепрограммы 3) Класс ПО ...
Парсинг данных с базы Контур.Фокус
Уважаемые коллеги,
Стоит довольно простая задача обновления данных по реестру компаний.
Итак, есть 4000 компаний(строчек) в эксель файле с указанием ИНН (ИНН идёт отдельным столбцом как цифровое поле). Необходимо по каждой из этих компаний добавить данные о выручке за 2016 год из базы Контур.Фокус (см пример: https://focus.kontur.ru/forms?query=1055405102686поле выручка2016 год). Исполнитель использует свой доступ к базе Фокус.Контур или аналогичной для получения данных за 2016 год.
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.
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