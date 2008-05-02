Разработка базы данных ГИБДД

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт3 заявки408 просмотров

Необходимо написать курсовую работу по теме "Разработка базы данных ГИБДД",и реализовать в СУБД ACCESS. Все подробности в прикрепленном файле.

17 лет назад
supportidmain
Werweg 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$60
4 дня
Отличный заказчик, знает что хочет видеть в результате, отвечает на все вопросы! На счет денег все просто супер, соглашается на условия фрилансера! РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать базу и прил.(FireB, IbExp, Delphi)

    $100

    0)У меня в приложении при удалении данных вылетает 1 ошибочка. 1)Далее. Я не знаю как записать данные в определенную колонку. Например Есть таблица ROOM (нас интересует поле RCOST) Есть таблица ...

    Delphi
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • База данных

    Есть база данных в Ворде: ПРАВЭКС-БАНК, АКБ *Кловский спуск, 9/2 (044) 201-16-61 (044) 201-17-28 - название предприятия; - адрес; - телефонный номер (1-5 шт); - ...

    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа с FireBird

    $20

    Есть программа 1, работающая с БД FireBird (исп. FibPlus2006), она запущена постоянно. Приложение 2, должно модифицировать данные в базе с которой работает программа 1, но не может этого сделать. Т.к. "файл занят другим процессом". ...

    SQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка базы данных клиенты,товары

    Хотелось бы долгосрочное сотрудничество с поэтапным развитием программного комплекса. Нужна единая база для учета клиентов, заказов, доставки, ценообразования, товаров. необходим многопользовательский режим, в том плане чтобы базу можно ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка существующей БД (Delphi2006,Firebird2)

    $1000

    Есть готовая программа СУБД. Нужно внести изменения и доработки. Общее время требуемое на доработки — одна неделя. Цену за небольшую работу имхо предлагаю очень приличную — 20-25тр! (зависит от примеров и качества исполнения) ...

    Базы данных2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • MS ACCESS база данных для учета клиентов

    $250

    Нужно создать простую и интуитивную базу данных (все должно быть на английском языке) с простым интерфейсом на МС Аксесс. Все должно быть похоже на обычную записную книжку, но с меньшим кол-вом полей. Главные параметры: ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • База данных Access (срочное)

    Система учета выдачи книг читателям библиотеки. В районной библиотеке решено было внедрить систему учета выдачи книг читателям из библиотеки и хранилища. В библиотеке работает 10 сотрудников, а в хранилище 4. При этом книгу ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад