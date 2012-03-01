Создать простую БД на Visual FoxPro.

Базы данныхЗакрыт1 заявка168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное задание в архиве.

Интересуют цена и срок выполнения.

12 лет назад
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Данные из ETKA

    Нуны данные (не все) из автокаталога ETKA в определенном виде MySQL Предлагайте стоимость и сроки или сюда или на асю 195-540-149

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • 1C база

    Имеется сайт на основе oscommerce с базой данных товаров. Необходимо смигрировать данную базу в базу 1С.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать управ. отчет в 1С

    Написание управ.отчета для типовой конфигурации 1С Бухгалтерии 8.2, задача состоит в том, чтобы собрать данные воедино о доходах и убытка по всем фирмам. В принципе, все есть в типовых отчетах самой 1с, но не очень ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • База дилеров завода

    $1000

    Клиентская часть База данных с личным кабинетом для каждого Дилера Формами - Заказа счета, Срочного сообщения. Запроса сроков. 3 раздела Счета - отображаются счета и комментарии, Заказы - отображаются заказы и их готовность, ...

    Базы данных11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо написать несложный макрос в Excel

    Нужно написать макрос для Excel. Существуют столбцы с числовыми данными. В процессе заполнения таблицы, данные меняются от столбца к столбцу. Необходимо, что бы при изменении значения ячейка выделялась цветом. Нужно сравнить данные в текущей (заполняемой) ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад