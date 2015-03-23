Необходимо написать отчёт о прохождении практики. Оплата договорная
Бизнес план для обувной фабрики
создать бизнес-план для новой обувной предприятия по производству мужской и детской обуви. штат фабрики до 100 человек. все пункты должны быть качественным. особенно, список оборудование и их расположение в цехах, организационный план, управление и тд. объем не менее 50стр.
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