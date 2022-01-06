Консультация по регистрации ФЛП для работы с иностранными клиентами

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Добрый день.
Собственно тема.
Сфера деятельности - инжиниринг + экспорт изделий изготовленных в UA.
Таможенные декларации
Следующий этап консультации-обучение по бух. учету.
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