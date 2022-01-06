Консультация по регистрации ФЛП для работы с иностранными клиентами

Бухгалтерские услугиЗакрыт1 заявка576 просмотров
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Добрый день.

Собственно тема.

Сфера деятельности - инжиниринг + экспорт изделий изготовленных в UA.

Таможенные декларации

Следующий этап консультации-обучение по бух. учету.

2 года назад
sbabinsky
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад