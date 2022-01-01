Оптимизация налоговой отчетности

Необходимо обработать данные из двух таблиц по инсталам мобильного приложения в Excel. Требуется подсчитать конверсии в триал и подписку за период с 01.01.2022 по 17.01.2022. Для каждого дня нужно вывести количество триалов и инсталов, рассчитать конверсии и построить графики. Учитывать разные условия для автоматических и ручных переходов на подписку.