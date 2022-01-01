Оптимизация налоговой отчетности

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт2 заявки350 просмотров

Требуется специалист по оптимизации налоговой отчетности.

Удаленно.

Ищем исполнителя возрастом до 35 лет 

Плюсом будет опыт работы налоговых органах.

Фото профиля должно быть Ваше.( В ТГ или Вацап)

Для отклика на вакансию ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои контакты (WhatsApp/Telegram, почта).

3 года назад
sashakoen1
Саша 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Данила
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Евгения
 
33 года
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Была
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3 года назад

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