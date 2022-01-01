Необходимо обработать данные из двух таблиц по инсталам мобильного приложения в Excel. Требуется подсчитать конверсии в триал и подписку за период с 01.01.2022 по 17.01.2022. Для каждого дня нужно вывести количество триалов и инсталов, рассчитать конверсии и построить графики. Учитывать разные условия для автоматических и ручных переходов на подписку.
Оптимизация налоговой отчетности
Требуется специалист по оптимизации налоговой отчетности.
Удаленно.
Ищем исполнителя возрастом до 35 лет
Плюсом будет опыт работы налоговых органах.
Фото профиля должно быть Ваше.( В ТГ или Вацап)
Для отклика на вакансию ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои контакты (WhatsApp/Telegram, почта).
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