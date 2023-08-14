Проверить отчетность фсс , расчет зп и ндфл,

Бухгалтерские услугиЗакрыт4 заявки28 просмотров
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Проверить расчеты по страховым взносам , внести корректировку . Проверить правильность начисления зп и ндфл . ИП , УСН, 3 человека в штате. Все начисления начинаются . с мая 2023 года .

месяц назад
guest_1700068368158
Россия
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месяц назад