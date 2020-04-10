1.Собрать информацию о проделанной работе период февраль-июнь 2. структурировать информацию: было/возможные последствия, риски - Стало/возможности 3.дать комментарии к вновь созданным инструкциям в компании работают участки по зарплате, покупатели, поставщики, секретарь поэтому знания ...
Решить вопрос с долгами ИП, разобраться с отчетностью
Здравствуйте. У меня есть ИП которым я не пользовался уже более полугода. Операций за все время было не слишком много, периодически пара-тройка ООО оплачивала мои услуги. Счет заблокирован, а как позже выяснилось, есть задолженности и даже исполнительное производство (попал на мошенников в свое время, которым заплатил за решение вопросов с отчетностью и налогами и думал что все хорошо, но как выяснилось, меня ввели в заблуждение, отчетности не подавались вообще и дело дошло до приставов).
Мне нужно от Вас:
1. Рекомендации по избавлению от задолженностей самым эффективным, быстрым и выгодным путем, возобновление работы счета. Не понимаю должен ли я заплатить приставам сумму или сначала налоговой. И вообще реально ли я должен именно эту сумму, можно ли ее пересчитать?
2. Консультация по поводу всех налогов, сборов, взносов платежей. Хочу иметь четкую и понятную схему: сколько, когда и куда платить в моем случае чтобы больше не попадать в такие ситуации, и как организовать это наиболее выгодно. Я знаю про разные виды налогообложения, но в целом как по ним работать не знаю, это вообще не моя область. Нужны рекомендации.
3. Не знаю актуальна ли сдача отчетности по старым периодам, если она не была подана вовремя или нужно просто рассчитаться с приставами и все. Но если вдруг актуальна - тогда нужна будет помощь в ее составлении.
Уточните сколько данная услуга может стоить и какой принцип вашего ценообразования в целом.
P.S. Без роботов, пожалуйста. Если Вы не робот - напишите "я не робот" где-то в своем сообщении. Автозаявки не интересны.
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