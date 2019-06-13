Нам нужно написать отчетность. (трейдинговой компании ) Размер отчетности 20 страниц торги Акции фьючерсы валютные пары Облигации За дополнительной информации просьба написать.
Сдать НДС декларацию
4 операции покупки и одна продажа, ЭЦП нет
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