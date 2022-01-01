Организация- вид деятельности -оператор инвестиционных платформ, действие на основании 259-ФЗ, деятельность лицензируемая. Лицензию получили в этом году. в штате 1 человек , более не планируется. ЗАДАЧА-ведение учета, предоставление отчетности в соответствующие органы а это ЦБ и т.д. и конечно автоматизация, настройка учета, данные учета должны быть актуальны в реальном времени (с обработкой до 3х дней макс.)и загружены в платформу. В итоге нужен специалист который уже поработал в таких организациях по Федеральному закону от 02.08.2019 N 259-ФЗ, он вступил с 01.01.20г.