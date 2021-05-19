Все задание описано в документе, нужно сделать до 21.05.2021 по поводу цены можно поговорить
Составить бухгалтерский баланс по остаткам счетов синтетического учета
Кто может помочь с балансом и отчетом о финансовых результатах?
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