Составить бухгалтерский баланс по остаткам счетов синтетического учета

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт3 заявки637 просмотров

Кто может помочь с балансом и отчетом о финансовых результатах?

Цифры во вложении

4 года назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Людмила
 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Денис
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад