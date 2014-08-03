Требуется помощник в 1С

Ищем человека для периодической помощи в 1С.

Работать предстоит в 1С:Предприятие 8.3, Управление торговлей 10.3.

Обязанности. Удаленная поддержка и консультация по конкретным вопросам.

На данный момент требуется помощь в установке цен, себестоимости и определения политики ценообразования.

Ищем человека, который часто находится в сети, и готов потратить время на подробное разъяснение.

Оплата по договоренности. Идеальный вариант перевод на карту СБ, возможны другие варианты.