Необходимо помочь на примере 1 позиции по TeamViewer показать как произвести "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам". Пробовал проделать это сам, но при попытке выбрать или создать договор для контрагента - выскакивает следующее сообщение: "Введенные данные ...
Требуется помощник в 1С
Ищем человека для периодической помощи в 1С.
Работать предстоит в 1С:Предприятие 8.3, Управление торговлей 10.3.
Обязанности. Удаленная поддержка и консультация по конкретным вопросам.
На данный момент требуется помощь в установке цен, себестоимости и определения политики ценообразования.
Ищем человека, который часто находится в сети, и готов потратить время на подробное разъяснение.
Оплата по договоренности. Идеальный вариант перевод на карту СБ, возможны другие варианты.
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