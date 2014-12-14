Удаленное ведение бухгалтерии на 1 год – интернет-магаз(УСН)

Необходимо удаленного вести бухгалтерию интернет-магазина!

В среднем в месяц планируется до 10 продаж. Возможна даже сдача нулевки в первое время.

Стандартные операции (оплата депозитов, счетов рекламы, аренды, через какое-то время на 1/4 ставки ЗП директора, реализация товара через кассовый чек, мобильный банковский терминал либо посредством выставления счетов (ЮЛ, ФЛ) в зависимости от удобного способа для покупателя). В основном, если не считать операции про продажам, то остальные операции в совокупности за месяц буду составлять не более 5-ти операций.

Редко возможны иные операции, например, внесение займа на расчетный счет со стороны директора, выведение ранее внесенных займов и т.д.

Со стороны Заказчика выполняется:

1) Заполнение в базу всех реквизитов компаний и номенклатуры;

2) Выставление счетов;

3) Осуществеление платежей через банк клиент;

4) Внесение в базу 1С товарных накладных (но необходима перепроверка корректного распределения-внесения по счетам);

5) Сдача подготовленной отчетности в Нологовый орган.

6) Скан всех чеков (кассовый аппарат и мобильный банковский терминал)

Со тороны Исполнителя необходимо выполнять (удаленно)!!!

1) Раскидать по счетам выписку из банк-клиента;

2) Проверить корректность внесенных товарных накладных;

3) Подготовка электронных версий отчетов для сдачи в нологовую (УСН) Заказчик сам будет сдавать их в налоговую.

4) Внесение и распределение по базе информации со сканов чеков.

5) Все иное, что было упущено для полноценного ведения бух. учета.

Предложения принимаю как с помесячной работой, так и поквартальной.

Удаленная работа через программу TeamViewer.