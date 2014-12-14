Есть ТОВ без проводок в 2014 году. Есть лицензия на Сонату и эл.подписи. Задача: предоставить список отчетов, которые необходимо сдать за год, и подготовить соответствующие отчеты в программе Соната. Задачу нужно выполнить на компьютере заказчика (Киев)
Удаленное ведение бухгалтерии на 1 год – интернет-магаз(УСН)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо удаленного вести бухгалтерию интернет-магазина!
В среднем в месяц планируется до 10 продаж. Возможна даже сдача нулевки в первое время.
Стандартные операции (оплата депозитов, счетов рекламы, аренды, через какое-то время на 1/4 ставки ЗП директора, реализация товара через кассовый чек, мобильный банковский терминал либо посредством выставления счетов (ЮЛ, ФЛ) в зависимости от удобного способа для покупателя). В основном, если не считать операции про продажам, то остальные операции в совокупности за месяц буду составлять не более 5-ти операций.
Редко возможны иные операции, например, внесение займа на расчетный счет со стороны директора, выведение ранее внесенных займов и т.д.
Со стороны Заказчика выполняется:
1) Заполнение в базу всех реквизитов компаний и номенклатуры;
2) Выставление счетов;
3) Осуществеление платежей через банк клиент;
4) Внесение в базу 1С товарных накладных (но необходима перепроверка корректного распределения-внесения по счетам);
5) Сдача подготовленной отчетности в Нологовый орган.
6) Скан всех чеков (кассовый аппарат и мобильный банковский терминал)
Со тороны Исполнителя необходимо выполнять (удаленно)!!!
1) Раскидать по счетам выписку из банк-клиента;
2) Проверить корректность внесенных товарных накладных;
3) Подготовка электронных версий отчетов для сдачи в нологовую (УСН) Заказчик сам будет сдавать их в налоговую.
4) Внесение и распределение по базе информации со сканов чеков.
5) Все иное, что было упущено для полноценного ведения бух. учета.
Предложения принимаю как с помесячной работой, так и поквартальной.
Удаленная работа через программу TeamViewer.
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