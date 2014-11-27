Есть ТОВ без проводок в 2014 году. Есть лицензия на Сонату и эл.подписи. Задача: предоставить список отчетов, которые необходимо сдать за год, и подготовить соответствующие отчеты в программе Соната. Задачу нужно выполнить на компьютере заказчика (Киев)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток
ООО на УСН
Нужно подготовить отчеты
Среднесписочная численность (не сдал через месяц после открытия и сегодня не успею)
Видимо, отчет в ФСС
Отчет в налоговую – скорее всего нулевой (было зачисление денег как займ учредителя и последующее снятие части суммы)
Есть аккаунт в moedelo.org с подключенной выгрузкой выписок из банка
Прошу сразу указывать приблизительные сроки/ценник
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