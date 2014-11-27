Подготовить отчеты

Бухгалтерские услугиЗакрыт4 заявки231 просмотр
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Всем доброго времени суток

ООО на УСН

Нужно подготовить отчеты

Среднесписочная численность (не сдал через месяц после открытия и сегодня не успею)

Видимо, отчет в ФСС

Отчет в налоговую – скорее всего нулевой (было зачисление денег как займ учредителя и последующее снятие части суммы)

Есть аккаунт в moedelo.org с подключенной выгрузкой выписок из банка

Прошу сразу указывать приблизительные сроки/ценник

9 лет назад
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад