AutoCAD чертежи

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен5 заявок338 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать чертежи в программе AutoCAD. В файле, прикрепленном к задании, даны исходные материалы. К сожалению, с данной программой знаком очень плохо, потому, если есть вопросы или нужно что-то уточнить перед выставлением цены за задание - пишите в ЛС или прямо в заявке, текст предложений скрыт.

AutoCAD
12 лет назад
imitator7
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$45
3 дня
Работа выполнена на отлично, никаких нареканий или доработок. Рекомендую.
Константин сверхбыстрый и умный заказчик :), оплата сразу вовремя ,задание предоставил в очень понятном виде, с ним просто приятно было работать , все супер. Спасибо большое Константин буду рад с вами опять поработать.

Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
#1
Чертежи и Схемы

  • Похожие заказы

  • Рекламный пилон

    $50

    Двухсторонний световой рекламный пилон-стелла типа Пилон «Стандарт-Плюс» http://alfamb.ru/sign-types, но размер 550х260 см Рассчитать размеры трубоквадрата для каркаса, чтоб конструкция не сломалась и не развалилась, но одновременно была легкой для перевозки и установки. Нарисовать чертеж ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Задача для чертежника AutoCAD (чертеж с tiff)

    Всем здравствуйте. Нужен ответвственный чертежник. Имеется с десяток чертежей в формате tiff(картинка). Нужно воссоздать в AutoCAD один к одному. Для примера прикрепляю пару картинок. Срок до 20 апреля. После будет еще десяток чертежей. И ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Схема ибп в visio

    Необходимо начертить схему источника бесперебойного питания с двойным преобразованием в microsoft visio.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конструктор корпусной мебели

    Мебельной компании требуется конструктор корпусной мебели Обязанности: разработка конструкторской документации ‚ карт присадок‚ карт раскроя Требования: ‚ знание программ bCAD или Базис Мебельщик. ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Графическая часть проекта дооборудования причала

    $250

    Требуется: Подготовить чертежи в AutoCad для "Проекта дооборудования гидротехнического сооружения (морского причала) противопожарными мероприятиями для обеспечения безопасной стоянки нефтеналивных судов (танкеров)". Объем графической части - от 3 до 6 листов формата А3. ...

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Чертежи к дипломному проекту

    Тема "проектирование кафе-кондитерской" чертежи: • генеральный план земельного участка с размещением проектируемо-го здания; • фасад здания с указанием архитектурного решения внешнего вида; • ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад