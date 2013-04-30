Необходимо срочно (до завтрашнего утра) отрисовать по образцу чертеж детали в AutoCad или Corel Draw (если в кореле, то - отрезки и дуги). Чертеж нужен для лазерной резки. В ...
AutoCAD чертежи
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать чертежи в программе AutoCAD. В файле, прикрепленном к задании, даны исходные материалы. К сожалению, с данной программой знаком очень плохо, потому, если есть вопросы или нужно что-то уточнить перед выставлением цены за задание - пишите в ЛС или прямо в заявке, текст предложений скрыт.
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