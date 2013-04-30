AutoCAD чертежи

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать чертежи в программе AutoCAD. В файле, прикрепленном к задании, даны исходные материалы. К сожалению, с данной программой знаком очень плохо, потому, если есть вопросы или нужно что-то уточнить перед выставлением цены за задание - пишите в ЛС или прямо в заявке, текст предложений скрыт.