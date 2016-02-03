Чертеж крышной лестницы

Нужен чертеж лестницы, чтобы было понятно простым людям.

Это лестница на крыше, из труб 40х40 и 60х40.

В идеале как из компаса, типа "3D", но не обязательно.

Сперва посмотрите pdf файл. Показал, что за лестница.

Для черчения создал эскизы с размерами - упакованы в архив.

ТЗ - что требуется:

1.Чертеж лестницы с размерами, виды, чтобы было понятно и/или "3D" вид(ы).

2.Чертежи с габаритными размерами и размерами отдельных частей лестницы.

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