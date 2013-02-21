Чертежи спортснарядов для токаря

Чертежи и СхемыЗавершен5 заявок530 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно разработать грамотные чертежи, по которым токарь сможет создать спортивные снаряды.

В аттаче примерные эскизы.

Указывайте примерную цену, пожалуйста.

Большая просьба: никаких личных сообщений, никаких мессенджеров - только заявка к проекту.

11 лет назад
whitebureau
Семён 
38 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Cadauto3D
Геворг 
36 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
$45
7 дней
Замечательно выполнил работу, учел все пожелания. Профессионал и просто приятный в общении человек. Рекомендую.
Спасибо Семену за сотрудничество. Оплата своевременная .. одним словом все отлично , хороший человек :)
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