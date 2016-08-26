Ик выключатель с пультом дистанционного управления(спроектировать)

Конструкторская документация. Задание: спроектировать по такому же принципу, как в примере(архив с фотографиями), "ик выключатель с пультом дистанционного управления" (вот его описание http://cxem.net/house/1-177.php) Используемые программы: KOMPAS 3D, Altium designer и AutoCAD(только для разводки платы) Но сначала надо сделать три схемы, пример схем так же прикрепляю - они к другому устройству - светорегулятору с ДУ на ИК-лучах (его описание http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/dimmer_remote_control_infrared_rays.html)