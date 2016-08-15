Векторизация растровых схем Генерального плана города (ИСОГД ФГИС)

Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать несколько шкафчиков по деталям для кухонного гарнитура в чертежах с присадкой и кромкой. Нужен тот специалист, который это уже делал и понимает о чем я говорю. Можно в AutoCad, можно где угодно. Мне нужны ...