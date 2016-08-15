Для квартиры в 40 кв.м У вас должен быть опыт работы Сканы лицензий, СРО и прочего. Отправить можно будет почтой в Москву, если вы с регионов Указываем примерную стоимость и сроки можно за оба проекта сразу, можно за ...
Векторизация растровых схем Генерального плана города (ИСОГД ФГИС)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт работы обязателен!
Сайт, портфолио - обязательно!
Для исполнения желательно что бы привлекалась группа людей (студия)
Работа ответственная!
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ! 10 000 usd +
Техническое задание прилагаю.
Первый этап. Сбор информации. (Людей готовых взяться за такую работу)
Предлагайте свою цену!
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