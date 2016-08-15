Проект электрики и водоснабжения для квартиры

Нужно сделать миниатюрный конвертер напряжения для питания наушников, обычно работающих от аккумулятора AAA (1.5V). Т.е. предполагается использовать этот конвертер возле компьютера для питания наушников вместо использования аккумулятора AAA. Наушники подключаются к компьютеру через стандартный разъем 3.5мм Я ...
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Для квартиры в 40 кв.м
У вас должен быть опыт работы
Сканы лицензий, СРО и прочего.
Отправить можно будет почтой в Москву, если вы с регионов
Указываем примерную стоимость и сроки можно за оба проекта сразу, можно за каждый по отдельности
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