Проект электрики и водоснабжения для квартиры

Для квартиры в 40 кв.м

У вас должен быть опыт работы

Сканы лицензий, СРО и прочего.

Отправить можно будет почтой в Москву, если вы с регионов

Указываем примерную стоимость и сроки можно за оба проекта сразу, можно за каждый по отдельности