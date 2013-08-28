Курсовая работа

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Добрый день, кратко суть работы приведена ниже:

Название работы Садиба Во-ле-Віконт

Примечания В данній курсовій роботі потрібно накреслити парк в 5-ти екземплярах і написати пояснювальну записку на 30 сторінок

Интересует цена и сроки. Исполнитель предпочтительно с Украины.

10 лет назад
Hawk
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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