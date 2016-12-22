Требуется человек, который будет по-проектно размещать мебель в готовых чертежах и переводить в автокад. Суть: мы выгружаем из программы К3-Коттедж планы домов (проекты), исполнитель расставляет там мебель (в каком виде - прикреплено к проекту) и ...
Насос
Напишите мне на мой емейл [email protected] - вышлю чертежи намой насос, чтобы вы составили смету, по которой я буду должен вам заплатить за
выполнение вами рабочих чертеже по насосу и выполнение опытного образца
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