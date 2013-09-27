План строительства дома (с мансардой)

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Завершен8 заявок292 просмотра

Создать план строительства дома с мансардным этажем.

Точнее буду объяснять через скайп.

Проект на 80% совпадает с этим: http://www.plans.ru/project.php?id=2275

12 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

saionara
Глухова 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Все выполнила, на отлично. Доброжелательная и вежливая. Советую.
Отличный заказчик - знает, чего хочет, всегда на связи. Вежливый и ответственный человек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

saionara
Глухова 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

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