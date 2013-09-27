План строительства дома (с мансардой)

Всем здравствуйте. Нужен ответвственный чертежник. Имеется с десяток чертежей в формате tiff(картинка). Нужно воссоздать в AutoCAD один к одному. Для примера прикрепляю пару картинок. Срок до 20 апреля. После будет еще десяток чертежей. И ...