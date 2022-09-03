Требуется разработать визуализацию и простой чертеж навеса для велопарковки. Используйте предоставленные фотографии для создания концепции. Работы будут использоваться для презентации заказчику.
Плата для электронных сигарет
Нужно спроектировать плату размещение компонентов на плате произвольное
для последующего заказа на Jlcpcb (https://jlcpcb.com/)
(более точное расположение компонентов(кнопок, юсб и т.д.) как поправка буду оплачивать отдельно).
Плата предназначена для электронных сигарет тип VV.
Регулировка при мощности помощи потенциометра.
Зарядка аккумулятора мощностью 500мA tupe-C и более если будет возможно.
Включение\выключение пятикратным нажатием.
Выдавать должно питания спираль(сетку) от 0.1Ома мощностью до 40Ватт/
Размер платы должен не превышать 650мм на 180мм.
Реализовать защиту от короткого замыкания нагревательного компонента(желательно зашита нагрева самой платы).
Заявки фрилансеров
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