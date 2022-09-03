Нужно спроектировать плату размещение компонентов на плате произвольное

для последующего заказа на Jlcpcb (https://jlcpcb.com/)

(более точное расположение компонентов(кнопок, юсб и т.д.) как поправка буду оплачивать отдельно).

Плата предназначена для электронных сигарет тип VV.

Регулировка при мощности помощи потенциометра.

Зарядка аккумулятора мощностью 500мA tupe-C и более если будет возможно.

Включение\выключение пятикратным нажатием.

Выдавать должно питания спираль(сетку) от 0.1Ома мощностью до 40Ватт/

Размер платы должен не превышать 650мм на 180мм.

Реализовать защиту от короткого замыкания нагревательного компонента(желательно зашита нагрева самой платы).