Необходимо разработать и откорректировать 3D-чертежи для изготовления оборудования в программе T-FLEX. Основной комплект чертежей уже имеется, требуется доработка и уточнение деталей.
Разработка чертежей T-FLEX
Надо сделать чертежи для изготовления такого завода.Основная масса чертежей есть. Необходимо обновить, внести изменения и сделать то, чего не хватает.
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