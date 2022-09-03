Разработка чертежей T-FLEX

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Надо сделать  чертежи для изготовления такого завода.Основная масса чертежей есть. Необходимо обновить, внести изменения и сделать то, чего не хватает.

3 года назад
guest_1662817667984
3 года в сервисе
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3 года назад

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