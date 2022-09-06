Разработка конструкции туалета из пластика

Необходимо спроектировать плату для электронных сигарет тип VV с произвольным размещением компонентов. Плата должна поддерживать зарядку аккумулятора через USB Type-C, регулировку мощности и защиту от короткого замыкания. Размеры платы не должны превышать 650мм на 180мм. Дополнительная оплата за точное расположение компонентов возможна.