Разработка конструкции туалета из пластика

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт3 заявки366 просмотров

Разработать конструкцию туалета из пластика в соответствии с прилагаемым ТЗ.

Фото имеющегося прототипа, который предлагается взять за основу, прилагаются. Необходимый результат - 3Д модель изделия. Работа по договору, оплата по безналичному расчету.

3 года назад
Lex-S
Ирина 
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