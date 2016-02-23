Разработка оборудования (черчение)

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Закрыт11 заявок362 просмотра

Добрый день. 

Нужно разработать и сделать чертежи для изготовления полу автоматического приспособления для опресовки пучка проволоки. В принципе задача не сложная. Если есть специалисты, пишите, детали задачи при переписке.

Спасибо.

 

9 лет назад
Alexsx
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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