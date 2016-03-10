Требуется разработать проект кухни в pro 100 или SketchUp. Ищется исполнитель для постоянных заказов. Скидывайте примеры работ и расценки.
Спроектировать крышку для корпуса будущего устройства
Есть готовая модель корпуса в формате Solid Works 2014, нужно придумать крышку для этого корпуса.
На данном этапе корпус будет изготавливаться из фанеры (толщина 6мм).
Жду ваших предложений.
Update:
На скриншоте не совсем видно... В самом верху с отверстиями это обычный корпусный кулер 120 на 120мм (я не стал его полностью моделировать), к нему не предполагалось ничего крепить, он просто лежит на выступах внутри корпуса, а крышка должна его прижимать.
крышка должна быть сверху и открываться так, чтобы можно было достать содержимое корпуса, т.к. это фанера 6мм я слабо представляю какой крепеж для крышки можно закрепить на стенке.
В самой крышке будут вентиляционные отверстия как и внизу корпуса.
Чертеж и сборку сделать для меня не проблема, надо именно придумать как крепить крышку к тому что есть.
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