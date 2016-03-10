Спроектировать крышку для корпуса будущего устройства

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Завершен8 заявок268 просмотров

Есть готовая модель корпуса в формате Solid Works 2014, нужно придумать крышку для этого корпуса.

На данном этапе корпус будет изготавливаться из фанеры (толщина 6мм).

Жду ваших предложений.

Update:

На скриншоте не совсем видно... В самом верху с отверстиями это обычный корпусный кулер 120 на 120мм (я не стал его полностью моделировать), к нему не предполагалось ничего крепить, он просто лежит на выступах внутри корпуса, а крышка должна его прижимать.

крышка должна быть сверху и открываться так, чтобы можно было достать содержимое корпуса, т.к. это фанера 6мм я слабо представляю какой крепеж для крышки можно закрепить на стенке.

В самой крышке будут вентиляционные отверстия как и внизу корпуса.

Чертеж и сборку сделать для меня не проблема, надо именно придумать как крепить крышку к тому что есть.

9 лет назад
freeman_lance
Анатолий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Piligrim_KVS
Вячеслав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
9 лет назад
$5
2 дня
Вячеслав достаточно быстро нашел решение проблемы для корпуса моего будущего устройства, рекомендую
Анатолий всегда на связи! активно участвует в решении вопросов. Грамотный и компетентный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Piligrim_KVS
Вячеслав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
9 лет назад