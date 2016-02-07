Требуется разработать несколько чертежей. Перевести с эскиза + .stl-файла по ТЗ в чертеж для ЧПУ. Чертежи с стл-файлов с переводом в точные координаты и размеры (выходной формат - dwg, step, iges). Работы немного, но она +- ...
Чертеж в CorelDraw для заказа порезки оргстекла
Нужно сделать чертежи по детально бокса в CorelDraw для заказа порезки и фаски оргстекла толщиной 5 мм.
Фото с размерами бокса: вид сбоку и фронт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы52 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Нужно сделать: Обмерочньій план (если мой не подходит).План перепланировки (2-3 варианта).План монтажа и демонтажа перегородок.План расстановки мебели.Все чертежи в 2D. Кухня студия (open space). Гардеробная возле туалета. Санузел совместить и увеличить. Спальня - ...Чертежи и Схемы50 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Наша компания занимается изготовлением буронабивных свай. В настоящее время нам необходимо адаптировать чертежи заказчика под наше оборудование (сборочные комплексы Shnelle, GAM). Адаптация должна включать уменьшение трудо-затрат при производстве каркасов с сохранением технических ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Полупромышленная инфракрасная сушка для овощей, фруктов, грибов, зелени, ягод, орехи. Нужны чертежи и моделирование 3D. Высота: 1500мм Ширина: 600мм Глубина: 800мм 10 лотков - шуфляды Шуфляда: дно из нержавейки-сетки, ...Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Уважаемые коллеги! У меня есть проект в PRO100. Он почти точный. Мне нужно сделать полную деталировку в AutoCAD например. Чтобы я мог отдать заказ в производство. Корпус и фасады будут сделаны из ...Чертежи и Схемы12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен чертеж лестницы, чтобы было понятно простым людям. Это лестница на крыше, из труб 40х40 и 60х40. В идеале как из компаса, типа "3D", но не обязательно. Сперва посмотрите pdf файл. Показал, ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день, нужно сделать простой проект (со сметой), отопления частного дома 120м2 (2 этажа) на пиролизном котле Буржуй-20 или аналогичном не дороже по стоимости. Расстановка радиаторов, насос системы, длины труб (не металлопластик, ...Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен чертеж-сборка металлоконструкции крана балки в solidworks. На двух ногах. Под таль. Для подъема веса 2.5 тонны. Высота подъема до 5 метров. ширина пролета 3 метра. Разборный и на колесах для ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Выполнить чертеж в Компасе ver.13 на формате А1 Срок: 11.02.2016 к 08.00 по МскЧертежи и Схемы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Техническое задание в приложении. Необходимо выполнить: - составление схемы замещения; - расчет токов КЗ; - выбор типов и уставок устройств РЗиА, проверка чувствительности к КЗ (БЭМП РУ ОЛ; БПНТ-3); ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт9 лет назад