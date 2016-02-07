Сделать чертежи деталей мебели по проекту из PRO100

Уважаемые коллеги!

У меня есть проект в PRO100. Он почти точный. Мне нужно сделать полную деталировку в AutoCAD например. Чтобы я мог отдать заказ в производство.

Корпус и фасады будут сделаны из мебельного щита 18мм. Ящики из ЛДСП 18мм.

Присадки обязательно!

Конфирмат http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/styazhki/konfirmat/FRM0001_12-2.html

эксцентрик (лицевые части деталей) http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/styazhki/ekstsentrikovye-styazhki/PRM0051.html

Ящики полного выдвижения из ДСП 18мм.

Направляющие будут http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/sistemy-vydvizhnykh-yaschikov/napravlyayuschie-skrytogo-montazha/?tab=undefined

Внимание: ящики есть еще и в лестнице. Вообще размеры в программе ящиков я не выставлял. Это нужно сделать с учетом направляющих, максимально по глубине.

Файл проекта PRO100 можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/2xhBSRbiotPoK