Требуется разработать несколько чертежей. Перевести с эскиза + .stl-файла по ТЗ в чертеж для ЧПУ. Чертежи с стл-файлов с переводом в точные координаты и размеры (выходной формат - dwg, step, iges). Работы немного, но она +- ...
Сделать чертежи деталей мебели по проекту из PRO100
Уважаемые коллеги!
У меня есть проект в PRO100. Он почти точный. Мне нужно сделать полную деталировку в AutoCAD например. Чтобы я мог отдать заказ в производство.
Корпус и фасады будут сделаны из мебельного щита 18мм. Ящики из ЛДСП 18мм.
Присадки обязательно!
Конфирмат http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/styazhki/konfirmat/FRM0001_12-2.html
эксцентрик (лицевые части деталей) http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/styazhki/ekstsentrikovye-styazhki/PRM0051.html
Ящики полного выдвижения из ДСП 18мм.
Направляющие будут http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/sistemy-vydvizhnykh-yaschikov/napravlyayuschie-skrytogo-montazha/?tab=undefined
Внимание: ящики есть еще и в лестнице. Вообще размеры в программе ящиков я не выставлял. Это нужно сделать с учетом направляющих, максимально по глубине.
Файл проекта PRO100 можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/2xhBSRbiotPoK
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