Сделать чертежи деталей мебели по проекту из PRO100

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Закрыт12 заявок890 просмотров

Уважаемые коллеги!

У меня есть проект в PRO100. Он почти точный. Мне нужно сделать полную деталировку в AutoCAD например. Чтобы я мог отдать заказ в производство.

Корпус и фасады будут сделаны из мебельного щита 18мм. Ящики из ЛДСП 18мм.

Присадки обязательно!

Конфирмат http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/styazhki/konfirmat/FRM0001_12-2.html  

эксцентрик (лицевые части деталей) http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/styazhki/ekstsentrikovye-styazhki/PRM0051.html 

Ящики полного выдвижения из ДСП 18мм.

Направляющие будут http://www.tbm.ru/catalog/vse-dlya-mebeli/sistemy-vydvizhnykh-yaschikov/napravlyayuschie-skrytogo-montazha/?tab=undefined

Внимание: ящики есть еще и в лестнице. Вообще размеры в программе ящиков я не выставлял. Это нужно сделать с учетом направляющих, максимально по глубине.

Файл проекта PRO100 можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/2xhBSRbiotPoK 

AutoCADHTML
9 лет назад
gsmtarif
Николай 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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