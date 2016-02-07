Нужен чертеж инфракрасной сушки

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Закрыт6 заявок292 просмотра

Полупромышленная инфракрасная сушка для овощей, фруктов, грибов, зелени, ягод, орехи.

Нужны чертежи и моделирование 3D.

Высота: 1500мм

Ширина: 600мм

Глубина: 800мм

10 лотков - шуфляды

Шуфляда: дно из нержавейки-сетки, ячейка 5*5мм

Предусмотреть кондиционирование воздуха вверх-вниз-вверх (автоматическая задвижка для выхода горячего воздуха), вентилятор внизу. 

Инфракрасные лампы - по периметру сушки, вмонтированные в внутренние стенки.

На дверях или на корпусе - программатор температуры и времени.

Все пищевая сталь!

9 лет назад
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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