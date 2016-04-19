КД в Solid Works

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Завершен17 заявок513 просмотров

Добрый день!

Нужна КД на изделие как на фотографии.

Принцип изделия останется такой, фактические габариты будут другими.

Файлы нужны в Solid Works.

Заказ не разовый, планируется еще серия изделий такого типа. 

9 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sintez-vostok
Алексей 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$120
10 дней
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Работой с Андреем остался доволен. Заказчик всегда на связи. Все вопросы в процессе выполнения задания решались очень быстро. Оплата моментальная и в полном объеме! Буду рад в дальнейшем продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

sintez-vostok
Алексей 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

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