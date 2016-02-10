2 чертежа доделать и 5 начертить

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Закрыт4 заявки499 просмотров

1 Генеральный план, фасад, разрез, строительные детали(Узел кровли боковой стены, фундамент под колонну стаканного типа) (1:100, 1:25) формат 

2 План предприятия с размещением оборудования и спецификацией(1:100) формат 

3 План и схема электроснабжения (1:50) 

4 План горячего цеха с монтажной привязкой оборудования (1:50) 

5 Технологическая схема блюда из моего меню (Без масштаба) 

6 План предприятия с основными технологическими потоками+ план эвакуации ( Сырье, П.ф.(собственного производства), Готовая продукция, Чистая столовая посуда, Грязная столовая посуда, Персонал, Потребители, Пищевые отходы, Грязная кухонная посуда) (1:100) 

7 Экономические показатели(таблица, что должна быть в дипломе в конце экономического раздела) (Без масштаба) 

срок 23 февраля

там в пдф есть двг готовый чертежа, нужно перевести в двг и доделать по корректирвокам и сделать 5 чертежей  к ночи 23 февраля и ли к 9 утра 24 февраля не позже

https://yadi.sk/d/0NiwwReqpBDoD

9 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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