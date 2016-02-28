Начертить с фото чертежи в программе компас
6 чертежей в Компасе(160222)
Надо выполнить шесть чертежей в Компасе.
Архив (примерно 109Мб) по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5830387
Чертеж 1 - Втулка крепления стеклоочистителя - на формате А4 (масштаб 1:1).
Чертеж 2 - План участка сборки - на формате А3 (масштаб 1:50).
Чертеж 3 - Кронштейн крепления стеклоочистителя - на формате А3 (масштаб 1:1).
Чертеж 4 - Гайковерт С-501 Сборочный чертеж - на формате А2 (масштаб 2:1).
Чертеж 5 - Стеклоочистители автобуса ПАЗ-32053 - на формате А2 (масштаб 1:20).
Чертеж 6 - Рычаг стеклоочистителя. Габаритный чертеж - на формате А1 (масштаб 1:1).
У меня сканер формата А4, отсканировал кусочками.
Постарался сделать фото общего вида чертежа...
Срок: 28.02.2016, к 08.00 по Мск
Кто возьмется? по чем?
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