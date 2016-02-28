6 чертежей в Компасе(160222)

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Закрыт5 заявок199 просмотров

Надо выполнить шесть чертежей в Компасе.

Архив (примерно 109Мб) по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5830387

Чертеж 1 - Втулка крепления стеклоочистителя - на формате А4 (масштаб 1:1).

Чертеж 2 - План участка сборки - на формате А3 (масштаб 1:50).

Чертеж 3 - Кронштейн крепления стеклоочистителя - на формате А3 (масштаб 1:1).

Чертеж 4 - Гайковерт С-501 Сборочный чертеж - на формате А2 (масштаб 2:1).

Чертеж 5 - Стеклоочистители автобуса ПАЗ-32053 - на формате А2 (масштаб 1:20).

Чертеж 6 - Рычаг стеклоочистителя. Габаритный чертеж - на формате А1 (масштаб 1:1).

У меня сканер формата А4, отсканировал кусочками.

Постарался сделать фото общего вида чертежа...

Срок: 28.02.2016, к 08.00 по Мск

Кто возьмется? по чем?

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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