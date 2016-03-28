Разработка, оформление схемы проезда в офис компании

Архитектурно-строительный диплом Тема: Спроектировать ремонтно-механический цех. г.________ Имеется два чертежа, на них руководитель сделал пометки, что нужно Необходимо будет 11 чертежей в формате А1 К 20.00 25.02.2016 необходимо руководителю предоставить что-то ...