freeman_lance

Есть прошивка для устройства (микроконтроллер esp8266), нужно доработать прошивку, иногда она странно себя ведет и есть проблема с записью файлов на ФС. Прошивка написана на micropython. Убедительная просьба писать только тем, кто уже работал с micropython и ...
10 years in IT, 3 years as python-developer
Black belt in Linux
Python, Javascript, Arduino/C++, Rapberry Pi, Beaglebone Black, Django, Flask, Pymongo, Sqlalchemy, Twitter bootstrap, MongoDB, Postgresql, Mysql, Digital Ocean, Amazon EC2, Rackspace web-services
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть вот [url=https://www.aliexpress.com/item/1pcs-USB-RJ45-Ethernet-Cable-Female-Socket-Connector-With-2-LED-Data-Connection-Interface-Charging-Adaptor/32818745002.html]такой[/url] разъем, нужно сделать схему и печатку (желательно в EagleCAD 8) Печатка должна иметь отверстия под крепеж винтом M3 Все дорожки вывести на такой же разъем или отдельные rj45 + 2 usb Также сделать отверстия под ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть проект - автомат по продаже воды, но у меня нет времени самостоятельно писать код. Железо готово, нужна прошивка для arduino nano, возможна замена на mega2560 если это будет аргументированно. Ищу человека с опытом разработки прошивок для ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовая модель корпуса в формате Solid Works 2014, нужно придумать крышку для этого корпуса. На данном этапе корпус будет изготавливаться из фанеры (толщина 6мм). Жду ваших предложений. [b]Update:[/b] На скриншоте не совсем видно... В самом верху с отверстиями ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад