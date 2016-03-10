freeman_lance

Анатолий freeman_lance

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Python developer

10 years in IT, 3 years as python-developer

Black belt in Linux

Python, Javascript, Arduino/C++, Rapberry Pi, Beaglebone Black, Django, Flask, Pymongo, Sqlalchemy, Twitter bootstrap, MongoDB, Postgresql, Mysql, Digital Ocean, Amazon EC2, Rackspace web-services

JavascriptPythonMySQLPostgreSQLMongoDBBootstrapLinuxDjango
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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  • Доработать прошивку на micropython

    Есть прошивка для устройства (микроконтроллер esp8266), нужно доработать прошивку, иногда она странно себя ведет и есть проблема с записью файлов на ФС. Прошивка написана на micropython. Убедительная просьба писать только тем, кто уже работал с micropython и ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать печатную плату и принципиальную схему для rj45+2 usb

    Есть вот [url=https://www.aliexpress.com/item/1pcs-USB-RJ45-Ethernet-Cable-Female-Socket-Connector-With-2-LED-Data-Connection-Interface-Charging-Adaptor/32818745002.html]такой[/url] разъем, нужно сделать схему и печатку (желательно в EagleCAD 8) Печатка должна иметь отверстия под крепеж винтом M3 Все дорожки вывести на такой же разъем или отдельные rj45 + 2 usb Также сделать отверстия под ...

    HTML
    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать прошивку для автомата по продаже воды (arduino)

    Есть проект - автомат по продаже воды, но у меня нет времени самостоятельно писать код. Железо готово, нужна прошивка для arduino nano, возможна замена на mega2560 если это будет аргументированно. Ищу человека с опытом разработки прошивок для ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Спроектировать крышку для корпуса будущего устройства

    Есть готовая модель корпуса в формате Solid Works 2014, нужно придумать крышку для этого корпуса. На данном этапе корпус будет изготавливаться из фанеры (толщина 6мм). Жду ваших предложений. [b]Update:[/b] На скриншоте не совсем видно... В самом верху с отверстиями ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Piligrim_KVS
Вячеслав 
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
$5
10 баллов
8 лет назад
Спроектировать крышку для корпуса будущего устройства
Анатолий всегда на связи! активно участвует в решении вопросов. Грамотный и компетентный заказчик. Рекомендую
Вячеслав достаточно быстро нашел решение проблемы для корпуса моего будущего устройства, рекомендую
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