Необходимо разработать и откорректировать 3D-чертежи для изготовления оборудования в программе T-FLEX. Основной комплект чертежей уже имеется, требуется доработка и уточнение деталей.
Сделать чертеж плуга на трактор
У нас есть плуг на трактор, но мы хотим изменить угол входа в землю на 7 градусов относительно вертикали (как рекомендует производитель), нужно сделать чертёж и потом поменять на нём угол входа плуга в землю режущей кромки.
Первое фото - наш плуг, которым мы копали и который пришёл в негодность. Он в наличии, можно его измерить, как диаметр отверстий так и расстояние между ними и прочие параметры.
Два других фото - плуги которые предлагают к покупке в американской конторе, но которые нам недоступны по понятным причинам.
Плуг выполняет функцию вдавливания кабеля, то есть он имеет режущую переднюю часть, и жёлоб за ним, ширина жёлоба по их сайту от 12 до 16 мм, туда заправляется кабель и за счёт вибрации плуг погружается в землю и тащится вперёд трактором, за счёт этого кабель, проходя через плуг выходит из него в нижней части через отверстие и остаётся в земле без выемки грунта. Жёлоб сзади плуга запирается заглушкой, которая не даёт кабелю вывалится в момент вдавливания.
Сразу в глаза бросается то, что у нашего плуга рабочий угол перпендикулярен к земле, а у новых американских плугов он отклонён, как они пишут в документации примерно на 7 градусов вперёд, видимо так он работает более эффективно. И ещё у них заглушка закрепляется какой то ручкой, а у нас это тупой болт на 17, что тоже хотелось бы переделать на как у них.
Так же прикрепляю видео как это работает на практике.
И ещё вот сайт, где продают эти плуги - https://www.superiorplowblades.com/product/spb-255-350-3500-400-410-series-2/
Итого нам нужно:
1) обмерить наш плуг, для снятия нужных размеров
2) внести изменения такие как угол наклона лезвия и его крепление
3) создать чертёж новой конструкции по которой нам изготовят новый плуг
ПЛУГ С ЖЕЛОБОМ
Толщина хвостовика лезвия составляет 13 мм для скоростного типа и 16 мм для всех остальных.
Все стандартные лезвия имеют закрытое дно, если вы не укажете открытое или частично открытое дно.
СТАНДАРТНЫЕ ЖЕЛОБНЫЕ ПЛУГИ
Стандартные внутренние желоба – 16 мм, 19мм, 25 мм
Стандартный радиус изгиба кабеля внутри 254 мм, 317 мм, 381 мм
Стандартная глубина погружения составляет 304 мм, 457 мм, и 609 мм.
Мы хотим изготовить средний - внутренний желоб 16 мм, глубина погружения 457 метров, ещё там указан диаметр изгиба кабеля внутри плуга, это похоже диаметр в нижней части заглушки, где кабель гнётся перед входом в грунт, это тоже важно. Насколько я понимаю ширина плуга и обусловлена необходимостью этого диаметра внутри, чтобы оптоволокно гнулось не сильно и не сломалось. 254 мм достаточно.
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