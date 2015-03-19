Ведется поиск опытного специалиста для разработки клиентской части игрового проекта. Также есть интерес в дальнейшем сотрудничестве. Задача: Для игры, находящейся в процессе разработки, необходимо разработать клиентскую часть строго с помощью New ...
Дизайн одностраничной игры в стиле Скрэббл (Эрудит)
Необходим дизайн игры в стиле Скрэббл (Эрудит).
1) Блоки с буквами и DW, TW, DL, TL символами, а так же пустые блоки и 2 блока с бонусами.
2) Дизайн панелей с кнопками и прогресс баром
3) Дизайн окон
Дизайн должен быть стильный, но не навязчивый.
Игрок должен иметь возможность играть продолжительное время и не уставать от ярких цветов или расплывчатого текста.
Предпочтение отдадим кандидату, который имеет опыт создания подобных проектов.
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