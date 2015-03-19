Дизайн одностраничной игры в стиле Скрэббл (Эрудит)

Необходим дизайн игры в стиле Скрэббл (Эрудит).

1) Блоки с буквами и DW, TW, DL, TL символами, а так же пустые блоки и 2 блока с бонусами.

2) Дизайн панелей с кнопками и прогресс баром

3) Дизайн окон

Дизайн должен быть стильный, но не навязчивый.

Игрок должен иметь возможность играть продолжительное время и не уставать от ярких цветов или расплывчатого текста.

Предпочтение отдадим кандидату, который имеет опыт создания подобных проектов.