Нужен дизайн приблизительно вот такой сложности: http://itunes.apple.com/us/app/barcode-reader/id340825499?mt=8 В поставку входят: - иконка; - сплеш-скрин; - 4 экрана(около 20 элементов); В предложении прошу указать цену, срок, а так же опыт Вашей работы по созданию подобных интерфейсов. Важно: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется обновить дизайн программы.
Все фиксированное и размер такой же как и сейчас.
-Современный дизайн
-Понятные, красивые иконки
-Не напрягающая, но красивая цветовая гамма
-советы по юзабельности
Программа - http://pisoft.ru/taxi/index.htm
Предложения?
оставляйте контакты я сам свяжусь.
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