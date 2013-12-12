Дизайнер интерфейсов (удалённо)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт14 заявок315 просмотров

Требуется дизайнер на постоянную удалённую работу. Нагрузка - не более 1.5 часов в день.

Основные задачи:

1. Дизайн элементов интерфейса приложений (кнопки и другие визуальные компоненты).

2. Несложный пиксель-арт (комбинации и изменение готовых иконок).

Оплата ежемесячно, исходя из объёма работы.

Зарплата - 10-15 т.р. в месяц.

В заявке, пожалуйста, указывайте примеры работ в области интерфейсов.

11 лет назад
james303
Алексей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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