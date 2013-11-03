Необходимо нарисовать дизайн приложения android

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт8 заявок206 просмотров

Здравствуйте, необходимо нарисовать дизайн приложения android суть приложения в том, что оно дает пользователю ссылки на скачивание игр, программ и всяких сторонних приложений.

В заявке указать цену и сроки.

Android
11 лет назад
donik102
Данияр 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров