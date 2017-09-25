Ищется дизайнер игры под андройд

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт5 заявок311 просмотров

Здравствуйте.

Нужен креативный дизайн для аналогичной игры https://vk.com/viktorina_game?mid=361055699 но конечно дизайн и расположения иное.

Есть четкое ТЗ тех.части, а вот по дизайну беда, потому его придумаем вместе с дизайнером. 

Ожидаю ваши предложения с ценами и сроками

8 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

duckfinger
Сергей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$80
7 дней
сделал тяп-ляп и потерял я кучу времени

Заявки фрилансеров

duckfinger
Сергей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад