Ищется дизайнер игры под андройд

Здравствуйте.

Нужен креативный дизайн для аналогичной игры https://vk.com/viktorina_game?mid=361055699 но конечно дизайн и расположения иное.

Есть четкое ТЗ тех.части, а вот по дизайну беда, потому его придумаем вместе с дизайнером.

Ожидаю ваши предложения с ценами и сроками