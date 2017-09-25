Добрый день. Нужно создать дизайн игры( похожую на онлайн фермы ) но на строительную тематику .( заводы и сырьё ). Сразу пишите примерные сроки и стоимость ваших услуг.
Создание(верстка) UI(интерфейса) на Xamarin.ios по нашему дизайну
Необходимо сверстать интерфейсы(ВиевКонтролы) на Xamarin.ios для мобильной игры, также несколько простых функций управления контролами и перехода между экранами. Дизайн, спрайты, ТЗ с нас. Всего 8 экранов.
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