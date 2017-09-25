Создание(верстка) UI(интерфейса) на Xamarin.ios по нашему дизайну

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт4 заявки269 просмотров

Необходимо сверстать интерфейсы(ВиевКонтролы) на Xamarin.ios для мобильной игры, также несколько простых функций управления контролами и перехода между экранами. Дизайн, спрайты, ТЗ с нас. Всего 8 экранов. 

8 лет назад
guest_14839849691708
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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