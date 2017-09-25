Дизайн для мобильного приложения

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Закрыт16 заявок270 просмотров

Нужно разработать\переработать дизайн для мобильного приложения

Всего пять\шесть страниц

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8 лет назад
airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров