Помощь с формированием интерфейса CRM-системы

Нужен человек, который сможет расставить по своим местам элементы интерфейса в разделе "Клиенты" нашей CRM по недвижимости. Нюансы следующие:

1. Для пользователя-агента это должен быть список ФИО-контактных данных его клиентов, а также их объектов.

2. Для руководителя отдела это должен быть такой же список, но по всем клиентам подчиненных, соответственно надо учесть, что с одним объектом может работать один или более агентов.

3. Важно, что основная часть таблицы, которая должна занимать, условно, пол-экрана, это хронологический список планируемых действий по клиентам, по которым они будут сортироваться. Например:

Иванов Иван Иванович, +79261112233, 23.12.2015 - планируется встреча и подписание договора

22.11.2015 - подтвердить встречу звонком

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Петров Петр Петрович, +79261115566, 20.11.2015 - не забыть позвонить

17.11.2015 - подготовить презентацию

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4. Надо учесть, что бывают юрлица - грубо говоря, это группировка физлиц под общим названием

5. Надо учесть, что бывают ненормальные случаи - например, на одного клиента вешают тысячи объектов, которые надо как-то разворачивать.

6. Надо учесть, что на одном клиенте могут быть несколько объектов и по каждому своя история действий, то есть по первой квартире Ивана Ивановича агент Петя трижды встречался и это отметил, а также подготовил на нему два напоминания на будущее, а по этой же квартире агент Маша сделала 10 звонков и отметила каждый из них, плюс три напоминания. И у этого же клиента есть другая квартира, по которой два других (или этих же) агента тоже ведут свои истории действий. Хотя 95% случаев - один клиент, у него один объект и на него один агент. Но сложные случаи, описанные выше, тоже должны хорошо отображаться.

Доступ к текущему интерфейсу пришлю.