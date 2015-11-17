Помощь с формированием интерфейса CRM-системы

[i]Требуется дизайнер для прорисовки веб игры 3 ТЗ, но из них будем делать только одну игру (пока не решили, какую :) ): [url=https://docs.google.com/document/d/1r5Bd3bDKtihOweoOz8Y8GTy9qM0qdYdORn2DGWQci94]https://docs.google.com/document/d/1r5Bd3bDKtihOweoOz8Y8GTy9qM0qdYdORn2DGWQci94[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1zs_QPfuTyjUPPB-usL0P-yOmrFJ3YsHaywjJ-Vpv0Jc]https://docs.google.com/document/d/1zs_QPfuTyjUPPB-usL0P-yOmrFJ3YsHaywjJ-Vpv0Jc[/url] [url=https://docs.google.com/document/d/1VEa1Z7O5gbzK1u-uZta_j8HuejT6g2-q0QyUi7riTh8]https://docs.google.com/document/d/1VEa1Z7O5gbzK1u-uZta_j8HuejT6g2-q0QyUi7riTh8[/url][/i]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который сможет расставить по своим местам элементы интерфейса в разделе "Клиенты" нашей CRM по недвижимости. Нюансы следующие:
1. Для пользователя-агента это должен быть список ФИО-контактных данных его клиентов, а также их объектов.
2. Для руководителя отдела это должен быть такой же список, но по всем клиентам подчиненных, соответственно надо учесть, что с одним объектом может работать один или более агентов.
3. Важно, что основная часть таблицы, которая должна занимать, условно, пол-экрана, это хронологический список планируемых действий по клиентам, по которым они будут сортироваться. Например:
Иванов Иван Иванович, +79261112233, 23.12.2015 - планируется встреча и подписание договора
22.11.2015 - подтвердить встречу звонком
(развернуть совершенные действия)
Петров Петр Петрович, +79261115566, 20.11.2015 - не забыть позвонить
17.11.2015 - подготовить презентацию
(развернуть предыдущие действия)
4. Надо учесть, что бывают юрлица - грубо говоря, это группировка физлиц под общим названием
5. Надо учесть, что бывают ненормальные случаи - например, на одного клиента вешают тысячи объектов, которые надо как-то разворачивать.
6. Надо учесть, что на одном клиенте могут быть несколько объектов и по каждому своя история действий, то есть по первой квартире Ивана Ивановича агент Петя трижды встречался и это отметил, а также подготовил на нему два напоминания на будущее, а по этой же квартире агент Маша сделала 10 звонков и отметила каждый из них, плюс три напоминания. И у этого же клиента есть другая квартира, по которой два других (или этих же) агента тоже ведут свои истории действий. Хотя 95% случаев - один клиент, у него один объект и на него один агент. Но сложные случаи, описанные выше, тоже должны хорошо отображаться.
Доступ к текущему интерфейсу пришлю.
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