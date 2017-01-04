Сделать простой интерфейс

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен5 заявок257 просмотров

Нужно сделать простой интерфейс для интернет приложения (раскраски). Три  экрана просто тексты и кнопки  ну и рамки. Больших дизайнерских изысков не надо

Работы срочная

8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Все хорошо, Алексей был постоянно на связи, оперативно поправлял всё, рекомендую!
Рад сотрудничеству! Наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад