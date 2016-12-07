Разработка небольшой игры.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт9 заявок210 просмотров

Нам нужно разработать небольшую простую обучающую игру.

Подробности ТЗ претендентам с портфолио.

8 лет назад
abeevvideo
48 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров