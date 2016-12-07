Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Андройд, необходимо придерживаться гугловского стайлгайда. Только постоплата, никакой предоплаты не будет. Мокап дам тому кто пройдет первый раунд.
Разработка небольшой игры.
Нам нужно разработать небольшую простую обучающую игру.
Подробности ТЗ претендентам с портфолио.
Заявки фрилансеров
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