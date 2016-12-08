Разработка дизайна мобильного приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт11 заявок200 просмотров

Необходимо разработать дизайн мобильного приложения Андройд, необходимо придерживаться гугловского стайлгайда.

Только постоплата, никакой предоплаты не будет.

Мокап дам тому кто пройдет первый раунд.

8 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров