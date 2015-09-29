Установить панель управления игровым хостингом

Нужен человек, который сможет расставить по своим местам элементы интерфейса в разделе "Клиенты" нашей CRM по недвижимости. Нюансы следующие: 1. Для пользователя-агента это должен быть список ФИО-контактных данных его клиентов, а также их объектов. 2. Для руководителя ...