Design android приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт12 заявок248 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для существующего приложения, нужно разработать ряд "обучающих" шагов/инструкцию для первого контакта с пользователем после установки. 

Тематика приложения e-commerce , более подробное обсуждение с потенциальным исполнителем.

Заявки рассматриваю только от проверенных дизайнеров с отзывами и портфолио.

Android
6 лет назад
Duka335
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад