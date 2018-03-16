Design android приложения

Нужно сделать интерфейс мобильного приложений 2-3 экрана максимум. После чего нужно будет сделать более продвинутую версию с 10 экранами. Это как бы одно и тоже приложение, но для разных пользователей. Присылайте примеры ваших интерфейсов, чтобы скинул ТЗ